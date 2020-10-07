В косметичці замість помади — психотропи: слобожанські митники в припинили  спробу переміщення заборонених препаратів 

Чергова невдала спроба переміщення через митний кордон України заборонених речовин відбулась в зоні митного контролю митного пункта пропуску “Гоптівка” Слобожанської митниці Держмитслужби.

Громадянка Російської Федерації, прямуючи по смузі руху «піша хода» з РФ до України не задекларувала лікарський засіб «Феназепам».

Під час усного декларування жінка заявила про відсутність товарів заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України. Проте її нервова поведінка свідчила про зворотнє.

Митники провели огляд речей громадянки і виявили в косметичці понад сотню пігулок “Феназепам”.

Згідно постанови КМУ від 06.05.2020 № 770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів”, зазначені пігулки віднесено до психотропних речовин.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ст. 472 Митного Кодексу України.

customs.gov.ua