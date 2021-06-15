В Кривом Роге мужчина жестоко избил приятеля и скрывался от наказания

Полиция Кривого Рога задержали мужчину, который долгое время скрывался от наказания за тяжкое преступление.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетрвоской области.

В 2015-м, во время совместного употребления алкоголя между двумя мужчинами возник конфликт,. После этого 36-летний криворожанин жестоко бил оппонента руками и ногами по голове и телу — результате пострадавший с многочисленными тяжелыми травмами оказался в больнице. Агрессор стал скрываться от полиции, пытаясь избежать наказания.

В 2019-ом году суд признал 36-летнего, ранее судимого мужчину виновным по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) и приговорил к наказанию в виде пяти лет лишения свободы. Обвиняемый проигнорировал решение суда и пытался избежать ответственности.

10 июня 2021 года правоохранители установили местонахождение мужчины, который более двух лет скрывался от суда. На момент задержания он находился в Кривом Роге, а сейчас уже отбывает наказание по приговору суда в местах лишения свободы.