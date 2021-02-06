В Кривом Роге начали судить директора школы, подозреваемого в распространении порно

Ингулецкий районный суд Кривого Рога провёл первое судебное заседание в уголовном производстве относительно учителя одной из школ. Его подозревают в распространении порнографии. Об этом сообщает сайт Ингулецкого районного суда.

4 февраля в Ингулецком районном суде прошло слушание по делу криворожского директора, которого подозревают в распространении порнографии.

Первое подготовительное заседание прошло во главе судьи Алексеева А. В. Руководителя учебного заведения подозревают в совершении уголовного преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 301 УК Украины «Распространение предметов порнографического характера».

Директору школы грозит штраф от 850 до 1700 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трёх лет. По результатам заседания следующее судебное разбирательство назначили на 12 февраля 2021 в 14:00. Судебное заседание будет открытым. // Первый городской