В Кривом Роге осудили супругов-извергов, снимавших порно со своей малолетней дочерью

Октябрьский районный суд приговорил к 12 годам 6 месяцам лишения свободы супругов, снимавших порно со своей малолетней дочерью 2013 рождения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда города Кривой Рог.

«Коллегией судей Октябрьского районного суда города Кривого Рога вынесен приговор супругам, по обвинению в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отношении их малолетней дочери. Мужчина и женщина признаны виновными в преступлениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: 149 «Торговля людьми», 152 «Изнасилование», 153 «Сексуальное насилие», 156 «Развращение несовершеннолетних» и 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». Судебным разбирательством установлено, что в период с 6 июня 2016 года до 13 июня 2018 года обвиняемые, по предварительному сговору между собой, проживая в арендованных квартирах городов Полтава и Кривой Рог, создавали произведения порнографического характера с принуждением к участию в их изготовлении своей дочери 2013 рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что готовые видеоматериалы обвиняемые распространяли в сети Интернет и рассылали пользователям мессенджера «Telegram» на платной основе. Кроме этого, во время видеозвонков с абонентами мессенджера «Skype», предварительно получив от них деньги на электронные счета, супруги обвиняемых транслировали детскую порнографию.

«В судебном заседании обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях и искренне раскаялись. Коллегия судей, с учетом всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц обвиняемых, назначила каждому из них наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

Сейчас приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения. Приговор суда от 5 августа 2020 года.