В Кривом Роге осужден мужчина, угрожавший взорвать квартиру родителей Зеленского

Дзержинский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области приговорил мужчину, который угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.

«Утвердить соглашение о признании виновности от 23.03.2021 года в данном уголовном производстве между обвиняемым и прокурором Ганским В.В. Признать (пенсионера — ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», — говорится в постановлении суда.

Также суд принял на основании ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 (два) года, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Кроме того, суд решил взыскать с осужденного в пользу государства судебные издержки, связанные с привлечением эксперта для проведения судебных экспертиз в сумме 3922 грн. 80 коп.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года в Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского.

Пенсионер угрожал взорвать квартиру из-за маленького размера пенсии.