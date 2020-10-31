В Кривом Роге уголовник ударил женщину куском бетона по голове и отобрал сумку

В Днепропетровской области, в Кривом Роге, ранее судимы мужчина ударил прохожую по голове бетонным предметом и отобрал сумку с кошельком

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Происшествие произошло 28 октября на одной из улиц Терновского района города. В полицию поступило о том, что там неизвестный мужчина напал на 56-летнюю женщину. По словам пострадавшей, напавший мужчина ударил ее куском бетона по голове и отобрал сумку с личными вещами.

Правоохранители установили, что к разбойному нападению причастен 33-летний ранее судимый житель Кривого Рога. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Теперь задержанному мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.