В Кривом Роге в гараже жестоко убили пожилого мужчину

В Днепропетровской области, в Металлургическом районе Кривого Рога обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Криворожской местной прокуратуры.

За пару часов до смерти мужчина отправился в гараж. Последний раз его видела жена. В полицию сообщение об убийстве поступила в 20:00, 25 июля.

По ее словам, во дворе у них есть гараж, в котором хранят бытовые вещи и инвентарь. В связи с тем, что мужчина долго не возвращался домой, женщина решила проверить. Когда вышла во двор, то увидела, что дверь в гараж немного прикрыта. Заглянув внутрь, в центре гаража ее муж лежал на полу в луже крови.

На трупе обнаружили 11 колото-резаных ран. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие.