В Кривом Роге застрелили представителя местного криминалитета «Кабана»

Днём 7 марта в Центрально-Городском районе неизвестный расстрелял мужчину. От полученных ранений последний скончался. Полицейские разыскивают вероятного убийцу, который может скрываться на автомобиле Volkswagen Touareg.

7 марта на Николаевском шоссе в районе автомойки неизвестные открыли огонь по мужчине. Предварительно, в него выстрелили 2-3 раза, в том числе в голову. От полученных травм тот скончался. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Правоохранители разыскивают Volkswagen, на котором мог скрыться стрелок. Известно, что погибшим является криворожский бандит Алексей Леончик, также известный по прозвищу «Кабан». // Первый городской