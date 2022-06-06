В Кривом Роге женщина обнаружила в доме тело мужа с проломленной головой
В воскресенье, 5 июня, в Кривом Роге обнаружили обезображенное тело местного жителя в его собственном доме.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на издание «Свои. Кривой Рог».
Труп мужчины по возвращении домой обнаружила его жена. У мужчины был проломлен череп.
По словам женщины, накануне криворожанин распивал алкоголь в компании приятеля. Имя собутыльника она не знает.
Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины со следами сильного гниения. Лицо и одежда пострадавшего были залиты кровью. На голове у мужчины нашли две продольные раны.
По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Убийце грозит до 10 лет тюрьмы.Tweet