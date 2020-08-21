В Крыму российский турист зарезал подругу во время похода и сбросил тело с горы

Суд в Крыму арестовал 27-летнего туриста, обвиняемого в том, что он в горах убил 38-летнюю подругу и сбросил ее тело в обрыв.

Об этом сообщает Медиазона.

По данным следствия, приехавшая из Омска в Алушту пара 17 августа отправилась к горному массиву Демерджи. Во время остановки у скал «Долина приведений» на южной гряде массива между ними произошла ссора. Они начали драться, мужчина нанес подруге шесть ударов ножом в шею и затем сбросил тело женщины с горы (часть 1 статья 105 УК РФ).

Обвиняемый вернулся в Алушту и рассказал об убийстве другу, который обратился в полицию. После задержания мужчина признал вину.