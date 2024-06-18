В Києві, до припаркованого авто підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, який був там з з дружиною

До столичної поліції на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Відділу комунікації поліції Києва.

У Києві поліцейські працюють на місці стрілянини у Шевченківському районі/ Вживаються заходи із затримання нападника.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.

На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

УК