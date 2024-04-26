В Києві, на Оболоні водій автомобіля «Рено» в запалі суперечки стріляв у водія «Камазу»

Під час з’ясування стосунків на дорозі один із водіїв відкрив вогонь у бік іншого. За фактом хуліганських дій, слідчі розпочали кримінальне провадження.

До столичної поліції надійшло повідомлення про постріли на одній з вулиць Оболонського району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та карета швидкої допомоги.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що між водіями двох автомобілів виник конфлікт на дорозі й водій автомобіля «Рено» здійснив декілька пострілів у бік водія «Камазу». 21-річного потерпілого поліцейські доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги, а порушника, 1987 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Христина Пятницька