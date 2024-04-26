В Києві, на Оболоні водій автомобіля «Рено» в запалі суперечки стріляв у водія «Камазу»

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Під час з’ясування стосунків на дорозі один із водіїв відкрив вогонь у бік іншого. За фактом хуліганських дій, слідчі розпочали кримінальне провадження.

правоохоронці столичної оболоні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині

До столичної поліції надійшло повідомлення про постріли на одній з вулиць Оболонського району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та карета швидкої допомоги.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що між водіями двох автомобілів виник конфлікт на дорозі й водій автомобіля «Рено» здійснив декілька пострілів у бік водія «Камазу». 21-річного потерпілого поліцейські доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги, а порушника, 1987 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.

правоохоронці столичної оболоні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині

Слідчі, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури м. Києва повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Христина Пятницька

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