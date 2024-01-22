В Києві начальника Управління Святошинської РДА судитимуть за розтрату ₴684 тис. на ремонті укриттів

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно начальника Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА за фактом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та розтрати бюджетних коштів під час капремонту укриття в Києві.

Встановлено, що у 2022 році між Управлінням будівництва Святошинської РДА та приватним товариством було укладено договір на капремонт укриття у Святошинському районі.

Після капремонту посадовець, знаючи про завищення обсягів та вартості робіт та про те, що вартість виконаних робіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів, підписав акти приймання.

Слідство з експертами зафіксувало невиконання та неякісне виконання робіт, використання пожежонебезпечних матеріалів та завищення вартості.

Сума збитків становить понад 684 тис. грн.

Київська міська прокуратура