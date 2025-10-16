В Києві у двох чоловіків вилучили 13 кг психотропів Альфа-PVP орієнтовною вартістю ₴6 млн

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києві повідомлено про підозру двом особам, які зберігали з метою збуту психотропну речовину Альфа-PVP загальною вагою 13 кг.

Встановлено, що підозрювані – мешканець Дніпропетровщини та громадянин Туркменістану, перевозили в автомобілі 8 кг Альфа-PVP, які планували збути у Києві.

Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України після перевірки автомобіля.

Під час огляду телефонів затриманих в одного з них виявили низку фотографій із зазначеними координатами схованок, в одній з яких згодом знайшли та вилучили пакунок масою 5 кг, всередині якого знаходилась психотропна речовина Альфа-PVP. Орієнтовна ціна усіх вилучених речовин – 6 млн гривень.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Пресслужба Київської міської прокуратури