В Ладыжинской колонии один пожизненник порезал другого ножницами

В Ладыжинской исправительной колонии в Винницкой области один приговоренный к пожизненному лишению свободы ножницами нанес другому тяжкие телесные повреждения. Правоохранители начали проверку, как ножницы попали к заключенным, и выявили ряд нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

«07.08.2020 в Государственном учреждении «Ладыженская исправительная колония № 39″ произошел инцидент. Между двумя осужденными к пожизненному лишению свободы возник конфликт, в ходе которого один осужденный с использованием имеющихся у него ножниц нанес другому осужденному тяжкие телесные повреждения», — сообщили в прокуратуре.

Сведения об уголовном правонарушении тогда же следователями были внесены в ЕРДР и начато досудебное расследование.

«Бершадский местной прокуратурой проведена проверка законности попадания в помещение камерного типа, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы, колюще-режущих и других запрещенных предметов. В деятельности отдельных должностных лиц выявлены нарушения режимных требований относительно содержания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, что привело к наступлению указанных последствий. С целью предупреждения подобных случаев в будущем и привлечения виновных лиц к ответственности внесены документы прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Также отмечается, что было изменено правовую квалификацию в уголовном производстве с умышленного тяжкого телесного повреждения на покушение на убийство.

«Кроме того, прокуратурой области по результатам проверки выявлен факт жестокого обращения с лицом при ее задержании работниками патрульной полиции. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР и начато досудебное расследование», — говорится в сообщении пресс-службы.