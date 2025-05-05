В лобовому зіткненні авто на Житомирщині загинули двоє людей, ще двоє – травмовані (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 4 травня, поблизу села Ігнатполя. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Овруч) Коростенського райуправління.

За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen» Golf», 42-річний мешканець громади, рухаючись у напрямку міста Коростеня, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. У результаті сталося лобове зіткнення з автомобілем «Volkswagen Jetta», яким керував 29-річний мешканець Овруча.

Унаслідок ДТП водій «Volkswagen Golf» та його пасажир, 45-річний коростенець, загинули.

Водія іншого авто, а також його пасажирку, 22-річну жительку м. Києва, з травмами госпіталізували до Овруцької центральної міської лікарні.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб). Триває встановлення причин та обставин події.

Шановні водії! Суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху. Будьте особливо уважними під час руху на поворотах та заокругленнях дороги, а також виконанні маневру обгону чи об’їзду перешкод.

Коростенське районне управління поліції