В Лимані затримали колаборантку, яка пропонувала російські «сухпайки» в обмін на підтримку окупаційної влади

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Донецької області.

Під час захоплення Лиману вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там її призначили «головою мікрорайону «Північний», де колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і «здавала» агресору учасників руху опору.

Крім цього, вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум щодо «приєднання» регіону до країни-агресора.

Для забезпечення підтримки «нової влади» і збору потрібної кількості «голосів» вона пропонувала «гумдопомогу» з рф у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.

У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала «скаргою» до окупаційних органів та репресіями.

За даними слідства, поплічницею ворога виявилась місцева жителька, яка після захоплення міста «вийшла» на загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Щоб підтвердити свою прихильність, вона передала окупантам «списки» українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.

Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись і тим самим уникнути правосуддя.

Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали і повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України