В Мариуполе домушник выпрыгнул со второго этажа и угрожал ножом полицейским
Полиция погналась за вором в Мариуполе, который выпрыгнул со второго этажа.
Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны Донбасса.
Мужчина залез в квартиру через окно, искал ценные вещи. Примечательно, что сигнализацию хозяева установили всего за 3 дня до этого.
«Полицейские наряды реагирования полиции охраны, прибыв на место, сначала обнаружили следы проникновения, а затем заметили неизвестного мужчину, который пытался скрыться», — рассказали подробности происшествия правоохранители. Отмечается, что вор при попытке побега выпрыгнул из окна второго этажа.
Полиция погналась за вором. Он сопротивлялся аресту и выхватил острый предмет, похожий на нож.
Однако его задержали. Подозреваемым оказался 40-летний днепрянин, ранее судимый за кражи.
Ему инкриминируют преступление по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище и нанесла значительный ущерб потерпевшему», наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. // Depo.ДонбассTweet