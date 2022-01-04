В Мариуполе домушник выпрыгнул со второго этажа и угрожал ножом полицейским

Полиция погналась за вором в Мариуполе, который выпрыгнул со второго этажа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны Донбасса.

Мужчина залез в квартиру через окно, искал ценные вещи. Примечательно, что сигнализацию хозяева установили всего за 3 дня до этого.

«Полицейские наряды реагирования полиции охраны, прибыв на место, сначала обнаружили следы проникновения, а затем заметили неизвестного мужчину, который пытался скрыться», — рассказали подробности происшествия правоохранители. Отмечается, что вор при попытке побега выпрыгнул из окна второго этажа.

Полиция погналась за вором. Он сопротивлялся аресту и выхватил острый предмет, похожий на нож.

Однако его задержали. Подозреваемым оказался 40-летний днепрянин, ранее судимый за кражи.

Ему инкриминируют преступление по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище и нанесла значительный ущерб потерпевшему», наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. // Depo.Донбасс