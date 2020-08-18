В Мариуполе мужчина в шапке и бороде Деда Мороза стрелял в охранника комбината (фото)

В Мариуполе мужчина в шапке и с бородой Деда Мороза произвел несколько выстрелов в охранника комбината и убежал.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу центрального отдела ГУНП в Донецкой области.

«Полиция Мариуполя устанавливает личность злоумышленника, стрелявшего в охранника комбината. Неизвестный мужчина в шапке и искусственной бороде Деда Мороза совершил несколько выстрелов в 58-летнего мариупольца, который находился на работе. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 17 августа, в 11:29 часов на территории комбината в Кальмиусском районе.

«Неизвестный мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя 1962 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. В пострадавшего попало несколько пуль, он с травмами был госпитализирован в больницу. На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначено ряд экспертиз», — указано в сообщении.

Сообщается, что предварительная квалификация события — ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Указано, что правонарушитель был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Также, на нем была искусственная борода и шапка Деда Мороза. Шапку было найдено неподалеку от места преступления.