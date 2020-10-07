В Мариуполе полицейские украли деньги погибшего и вымогали ₴200 тысяч у невиновного мужчины

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) подозревают двух правоохранителей из Мариуполя в краже документов и денег, а также в вымогательстве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в сентябре 2019 года злоумышленники завладели банковской карточкой и сим-картой погибшего мужчины. Затем они начали пользоваться его счетом.

Позже, в январе 2020 года, копы пытались повысить показатели работы: они безосновательно задержали приезжего мужчину и заставили задержанного признаться в том, что он приехал в город якобы для сбыта наркотиков через «закладки».

В дальнейшем, злоумышленники потребовали у задержанного 200 000 гривен за непривлечение его к уголовной ответственности и освобождение из-под стражи. Жена задержанного отдала полицейским около 50 000 гривен. Деньги они распределили между собой и использовали на личные нужды, в частности, на азартные игры.

Если вину подозреваемых докажут, им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. // Сегодня