В Москве 13-летний подросток выбросил сестру-младенца из окна 7-го этажа

В Москве 13-летний мальчик выкинул сестру из окна седьмого этажа. Девочке было всего восемь дней. Младенец погиб.

Как сообщает телеграм-канал «112», мальчик страдает аутизмом. О том, где в этот момент были родители, неизвестно.

Аутизм — это расстройство, которое возникает из-за нарушения развития головного мозга. При таком синдроме наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы общения. Для страдающего аутизмом человека характерны ограниченные интересы и повторяющиеся действия. Признаки начинают проявляться уже в возрасте до трех лет. // МК