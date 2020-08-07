В Москве неизвестный расстрелял женщин в упор из газового пистолета и скрылся

Мужчину, расстрелявшего в упор из газового пистолета мать и дочь на западе столицы, разыскивает столичная полиция. Женщин госпитализировали, по их словам, они не были знакомы со злоумышленником.



Как стало известно «МК», инцидент произошел ночью 6 августа возле одной из многоэтажек на улице 50 лет октября. По словам 47-летней местной жительницы Ольги (имена изменены), накануне вечером ее 19-летняя дочь Алина пошла с друзьями на день рождения к своему знакомому. Ближе к часу ночи женщина стала волноваться и позвонила дочери узнать, где та находится. Девушка сказала, что с праздника они уже ушли и сейчас вдвоем с подругой болтают у соседнего дома. Ольга решила пойти встретить дочь, так как время было уже позднее и ходить одной небезопасно.

— Я подошла к дочери и сказала, что пора домой, — поделилась женщина, — в этот самый момент краем глаза увидела мужчину лет 40, который подошел к Алине, приставил ей ко лбу пистолет и выстрелил. Дочь упала, я начала кричать. Тогда незнакомец повернулся ко мне и выстрелил мне в шею. Я тоже упала на землю. Дальнейшее помню смутно. Когда пришла в себя, мужчины уже не было. Я вызвала «скорую»

Мать и дочь доставили в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у обеих ранения из газового пистолета. По словам матери, у Алины сильно пострадало лицо, обожжен лоб и переносица. Девушке наложили несколько швов. Женщина опасается, что дочери потребуется пластическая операция.

На месте происшествия обнаружены две гильзы от газового пистолета.

Через несколько часов полицейские задержали злоумышленника. Им оказался отец подруги Алины. Мужчина пояснил, что ему не нравится дружба его дочери с этой девушкой, так как Алина дурно на нее влияет. Разговоры с дочерью на эту тему никаких результатов не принесли, и он решил действовать кардинально.

Несмотря на то что стрелок даже не принес извинения, пострадавшие решили его простить и не хотят привлекать к уголовной ответственности.