В Москве по подозрению в контрабанде скифского золота арестован беглый экс-депутат Одесского горсовета

В четверг, 19 ноября, Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего депутата Одесского горсовета, экс- члена Партии регионов Украины Олега Маркова по подозрению в контрабанде изделий из золота периода Железного века, представляющих историческую ценность.

Как сообщает пресс-служба суда, таким образом удовлетворено ходатайство следователя.

«Маркову Олегу Олеговичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается в незаконном перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ)», — уточнили в суде.

По информации российских СМИ, Олега Маркова задержали силовики на территории одного из бизнес-центров в центре Москвы по подозрению в сбыте золотых изделий.

По версии следствия, он пытался сбыть ювелирные украшения, относящиеся к так называемому скифскому золоту (изделия из золота, принадлежавшего древним скифам). Свою вину арестованный не признает.

Вместе с тем сообщается, что экс-члена Партии регионов Украины задержали сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области в отделении банка на территории центра «Москва-Сити». Следствие утверждает, что Олег Марков ввез контрабандой в Россию скифское золото, сделка по его продаже была назначена в «Москва-Сити».

Сразу после задержания Маркова золотые украшения — пластины в виде изображения оленя и льва, медальон с изображениями античных героев, амфора и ожерелье — изъяты. По данным следствия, речь идет об уникальных экспонатах стоимостью в сотни тысяч, а, возможно, и в миллионы евро. Эти изделия представляют историческую и особую художественную ценность.

Продолжается поиск соучастников данного преступления: вероятнее всего, контрабандный товар везли в Россию поездом, и у торговца древностями естественно должны быть сообщники.

Олег Марков родился 8 января 1976 года в Одессе. Был депутатом горсовета VI созыва, избран в 2010 году от Партии регионов. Он — брат основателя всеукраинской политической партии «Родина» Игоря Маркова, которого в декабре 2014 года МВД Украины объявило в розыск как «лицо, которое скрывается от суда». Он, бывший депутат Одесского горсовета и ВР Украины, проходит фигурантом по делу о хулиганстве с нанесением телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Речь идет об избиении участников митинга в Одессе 2 сентября 2007 года. Позже Игорь Марков был задержан в Италии и выдан Украине. После этого его брат Олег покинул Украину. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)