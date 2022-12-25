В Москве полицейский с приятелем насиловали и пытали 20-летнюю девушку черенком от швабры и парогенератором

Ее пришлось срочно госпитализировать с разрывом внутренних органов.

По предварительным данным вечером 14 декабря 20-летняя Настя (имя изменено) встретилась с 21-летним сержантом полиции Бокаревым М. и его другом 20-летним Громовым Н.

В какой-то момент культурные посиделки перешли в пьяную ссору. Тогда, по данным сотрудников правоохранительных органов, Громов взял черенок от швабры и изнасиловал им Настю, а Бокарев избил девушку. Но этого парням оказалось мало – они взяли парогенератор и по очереди стали пытать им девушку.

Через некоторое время девушке удалось сбежать, доехать до дома и вызвать себе скорую. В больнице у неё были обнаружены разрывы селезёнки и половых органов.

Сейчас парни задержаны. Сама девушка находится в тяжёлом состоянии. // Baza