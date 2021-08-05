В Москве задержали папашу, выбросившего трехлетнего сына с пятого этажа

Отец совершил страшное преступление в состоянии опьянения

Трехлетний мальчик, которого родной отец 4 августа выбросил из окна пятого этажа хрущевки на юго-востоке Москвы, находится в тяжелом состоянии в детской больнице. Бабушка предполагает взять над малышок опеку, так как родители не справляются с обязанностями по воспитанию малолетнего.

Как стало известно «МК», в роковой день по настоянию 64-летней женщины ее младший сын, 23-летний Леонид, привез внука в квартиру на улице Шумилова. Женщину тревожили отношения в семье, где рос мальчик. 2 августа с пенсионеркой связались соседи и рассказали об очередном скандале в семье Леонида. Молодая семья жила в Подольске у брата Леонида: они переехали туда, когда началась пандемия коронавируса, а хозяин квартиры в свою очередь перебрался в квартиру матери.

Разбирался в конфликте местный участковый, который до позднего вечера опрашивал Леонида. А 3 августа у пары была трехлетняя годовщина свадьбы, и, вероятнее всего, молодые люди употребили какое-то вещество. 4 августа, со слов матери, сын, когда привез ребенка, вел себя странно: то смеялся, то плакал. Женщина, медик по профессии, заподозрила психоз наркотического происхождения, хотя невестка сказала, что Леонид попросту отравился пивом.

Днем бабушка сходила с внуком в интернет-магазин получить заказ – детское одеяло. Леонид тем временем приходил в себя дома. А вечером, перед сном, мужчина вдруг схватил ребенка и захотел с ним уйти. Бабушка, увидев состояние сына, закрыла входную дверь и пошла мыть посуду. В этот момент Леонид выбросил малыша в окно. После этого он убежал, но сегодня утром был задержан.

Мать ребенка – 24-летняя жительница подмосковной Ивантеевки – была в это время на квартире в Подольске. У нее сложная судьба: женщина воспитывалась в детдоме.

С Леонидом она познакомилась на одной из тусовок, когда парень вернулся из армии. Вскоре она сообщила о грядущем пополнении. На 4-м месяце беременности пара зарегистрировала брак. Семейная жизнь не складывалась – молодые люди часто выясняли отношения. При этом, со слов родственников, то Леонид угрожал жене убийством, то жена бросалась на мужа с ножом.

Под Новый год молодая мама уехала в Санкт-Петербург на 2 недели, оставив малыша на попечение супруга. Леонид с сыном переехал к маме и планировал подавать на развод. Сам он перебивался случайными заработками – то в магазине продавцом, то дворником. Это стало причиной тогдашнего разлада: жена гневно заявила, что не планировала выходить замуж за дворника, и уехала. Сейчас Леонид – безработный. Молодую семью содержит его мать. Еще зимой она оформила доверенность на представление интересов внука, устроила мальчика в детский сад и водила малыша туда в течение месяца. Вернувшись из Питера, молодая мама связалась с мужем, и тот ее простил за побег, после чего Леонид с сыном снова переехали в Подольск. Тем не менее скандалы в семье повторялись с завидной регулярностью. В квартиру регулярно приходили стражи порядка.

После трагедии в среду Леонид сбежал. Впрочем, мужчину задержали быстро. Александре о событии сообщил следователь.

Мальчик сейчас в реанимации – состояние тяжелое. У ребенка диагностированы черепно-мозговая травма, скопление воздуха в легких, перелом со смещением бедренной кости. Тем не менее врачи надеются на благоприятный исход. Он в сознании и узнал бабушку. Женщина собирается взять отпуск на работе, чтобы ухаживать за внуком. // МК