В Москве задержали уголовника, который изнасиловал двоих подростков (фото)

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Насильник попросил школьников донести тяжелый пакет до дома, а потом пригрозил ножом.

В Москве задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который более трех часов удерживал и насиловал двоих школьников в заброшенном здании в Южном Бутове.

В Москве задержали насильника / фото life.ru

В Москве задержали насильника / фото life.ru

Об этом пишет сайт life.

Сообщается, что  5 апреля насильник встретил двоих 14-летних подростков и попросил помочь донести тяжелый пакет до дома.

Но когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание.

На данный момент мальчики проходят курс психологической реабилитации. Возбуждено уголовное дело. // УНИАН

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