В Москве задержали уголовника, который изнасиловал двоих подростков (фото)
Насильник попросил школьников донести тяжелый пакет до дома, а потом пригрозил ножом.
В Москве задержали 47-летнего ранее судимого мужчину, который более трех часов удерживал и насиловал двоих школьников в заброшенном здании в Южном Бутове.
Об этом пишет сайт life.
Сообщается, что 5 апреля насильник встретил двоих 14-летних подростков и попросил помочь донести тяжелый пакет до дома.
Но когда они дошли до парка, мужчина достал нож и под угрозами затащил школьников в заброшенное здание.
На данный момент мальчики проходят курс психологической реабилитации. Возбуждено уголовное дело. // УНИАН