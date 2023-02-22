В Мукачеві затримали раніше судимого грабіжника, який відібрав у жінки ₴20 тисяч

До поліції Мукачева надійшло повідомлення про пограбування пенсіонерки на вулиці Василя Стуса. Подія сталася близько 19-ої години, коли потерпіла саме знімала грошові кошти зі своєї банківської картки в терміналі. Невідомий чоловік підбіг до жінки зі спини та силою вихопив з її рук гроші в сумі 20 тисяч гривень.

Співробітники Мукаівського районного управління поліції одразу після повідомлення на лінію «102» розпочали пошукові заходи. Вже менше ніж за пів години кримінальна поліція затримала нападника – 27-річного раніше судимого за аналогічний злочин місцевого жителя.

Окрім цього оперативникам вдалося вилучити й всі грошові кошти, що були відібрані зловмисником у пенсіонерки: їх він сховав у смітнику.

Фігуранта затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За пограбування пенсіонерки мукачівцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області