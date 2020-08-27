В МВС повідомили про затримання нападників на автобус під Харковом (фото)
Машини, на яких були нападники — встановлені.
Працівники Національної поліції затримали осіб, які скоїли напад на автобус з представниками ГО «За життя» на трасі Харків-Київ.
Про це повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.
«Машини, на яких були нападники — встановлені. В результаті чітких та злагоджених дій співробітників поліції Харківської області група нападників щойно затримана в Красноградському районі Харківської області», — повідомив Геращенко.
Він уточнив, що конфлікт стався «між двома групами прихильників різних політичних сил».
«В результаті нападу на автобус однієї зі сторін були нанесені поранення з травматичної зброї двом громадянам. Ще один громадянин отримав черепно-мозкову травму. Інформація про загибель когось з учасників протистояння не відповідає дійсності», — уточнив він.
«Всі особи, винні в застосуванні насильства, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності», — додав Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні близько 19 години поблизу селища Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі обстріляли автобус, у якому перебували представники ГО «За життя». // LB.ua