В МВС заявили що застрелили «полтавського Рембо» на околиці села Опішня 

Після тижня пошуків силовики виявили місце перебування Романа Скрипника, який на Полтавщині брав у заручники поліцейських начальників, і вбили його після збройного опору.

Про це в ніч із 31 липня на 1 серпня повідомив речник МВС Артем Шевченко, зазначає видання Новинарня.

“Щойно вночі 1 серпня на околиці села Опішня Зіньківського району Полтавщини у покинутому будинку поліцією Полтавської області під час пошукових дій було знайдено неодноразово судимого наркозалежного підозрюваного Романа Скрипника, який погрожував гранатою, взявши у заручники начальника карного розшуку області полковника Шияна під час затримання у Полтаві тиждень тому, а потім тиждень переховувався по полях і лісах. Зловмисник не захотів здаватися і знову вдався до погроз поліцейським вибухом ручної гранати. Під час вжитих заходів за планом поліцейської операції “Грім” Романа Скрипника як особливо небезпечного, закорінілого кримінального правопорушника, який постійно своїм збройним опором ставив під загрозу життя та здоров’я поліцейських, було ліквідовано”, – написав Шевченко у фейсбуці.

Про подробиці операції розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, 1 серпня близько 2:00 на околиці селища Опішня під час проведення розшукових заходів в один із нежилих будинків зайшов начальник СРПП Зіньківського відділення поліції капітан поліції Гума та виявив “злочинця”. Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського.

“Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника введено в дію спеціальну поліцейську операцію “Грім”. Вжитими заходами поліцейського звільнено. Злочинця ліквідовано співробітниками поліцейського спецназу КОРД через влучний постріл“, – пише Геращенко в соцмережі.

Заручник Гума мав три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати, і залишився живим та неушкодженим.

“У Романа Скрипника була можливість здатись поліції і залишитись живим, хоча і провести багато років за решіткою. Але він сам обрав свій шлях…” – заявив Геращенко, подякувавши поліції за проведену операцію.

Варто зазначити, що Антон Геращенко ще 27 липня припускав, що Скрипник міг скоїти самогубство.

“Одна з версій, що ця людина, можливо, вже і нежива. Тому що, за даними поліції і за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як здавалося, сильних наркотичних засобів – метамфетамінів”, − заявляв Геращенко в коментарі одному з телеканалів.