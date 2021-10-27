В НАБУ більше десятка заяв щодо отримання нардепуками грошей «у конвертах». І шо?..

Бюро реагує «відповідно до законодавства».

У Національному антикорупційному бюро перебуває більше десяти заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей «у конвертах».

Про це повідомив у коментарі журналістам директор бюро Артем Ситник у середу, передає Укрінформ.

«Звичайно, що є такі звернення. Кількість заяв – більше десятка», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи реагує бюро на повідомлення у пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, бюро реагує на заяви відповідно до законодавства. // LB.ua