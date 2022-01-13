В начальника Івано-Франківської митниці вилучили $234 тисячі готівки, колекцію годинників і монет

Октябрський райсуд Полтави застосував запобіжний захід до начальника Івано-Франківської митної дільниці Святослава Пересунька, який раніше керував митницею у Кропивницькому і, за версією слідства, отримував хабарі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 28 грудня.

У серпні минулого року на митному посту «Кропивницький» безпідставно затримали чотири машини з медом. Лише на третій день митне оформлення автомобілів було завершено. Та цього дня затримано ще дві машини з медом цієї ж компанії.

1 вересня поряд з будівлею Кропивницької митниці чоловік представився радником керівника митниці і висунув вимогу представнику експортера в передачі 20 доларів за оформлення 1 тонни меду бджолиного.

Того ж дня начальник Кропивницької митниці особисто поговорив із представником екпортера і підтвердив, що чоловік, з яким він спілкувався, є його довіреною особою і вирішенням питання буде займатись він.

З метою конспірації Пересунько залучив знайомого, а також керівника брокерської компанії, щоб замаскувати отримання неправомірної вигоди під законну господарську діяльність.

У подальшому радник керівника митниці повідомив що сума хабара становитиме не 400 доларів з машини (з розрахунку 20 тонн вантажу) а 200 доларів і сплачувати треба в кінці кожного місяця.

Під час одної із зустрічей представник експортера хотів підтвердження вимог щодо передачі коштів і посередник з власного мобільного телефону зателефонував Пересуньку і передав слухавку. Керівник митниці нібито сказав: «Работаем, либо не работаем, то есть, все» і підтвердив, що спілкуватись з приводу коштів потрібно з двома посередниками.

1 жовтня на АЗС «ОККО» в Кропивницькому посередник отримав 3600 доларів за митне оформлення 18 машин протягом вересня 2021 року. Вважається, що гроші були передані начальнику митниці, який розподілив їх між співучасниками залежно від виконуваних функцій.

4 листопада посередник аналогічно одержав 2000 доларів за 10 машин.

5 листопада Пересунька наказом Державної митної служби України переведено на посаду начальника Івано-Франківської митниці.

Але, за даними слідства, посадовець, попри зміну місця роботи, не припинив свою злочинну діяльність. На початку грудня його спільник почав нагадувати експортеру про необхідність платити.

21 грудня посереднику знову передано 2400 доларів за 12 машин, після чого посередника затримано.

Таким чином задокументовано передачу 8 тисяч доларів. За версією слідства, сума «поборів» становила до 10 тисяч доларів з кожного бізнесмена за місяць.

Екскерівнику Кропивницької митниці Пересуньку, який тепер займає аналогічну посаду в Івано-Франківську повідомили про підозру.

Прокурор просив помістити його під варту з альтернативою звільнення під заставу в 1,6 млн грн. Але суд призначив цілодобовий домашній арешт і зобов’язав митника носити електронний браслет.

За місцем проживання підозрюваного виявлено значну кількість готівки, монети і коштовності. А саме:

1. 234 330 доларів США;

2. Колекція годинників у кількості одинадцяти штук;

3. Банківський злиток з металу жовтого кольору, вагою 100 грам;

4. Колекція монет з металу жовтого, білого та помаранчевого кольору, в кількості дев`яти штук;

5. Монета з металу жовтого кольору з написом «10 рублей 1911р.»;

6. Монета з металу жовтого кольору з написом «10 рублей 1901р.»;

7. Монета з металу жовтого кольору з написом «5 рублей», 4 штуки – 1898 року, 1898 року, 1900 року, 1901 року;

8. Монета з металу темно-сірого кольору з написом на упаковці «Марк Аврелій (161 – 180 гг.)»;

9. Монета з металу темно-сірого кольору з написом на упаковці «Антоній (138 – 161 гг.)»;

10.Монета з металу темно-сірого кольору з написом на упаковці «Адріан (117 – 138 гг.)» дві штуки;

11.Хрестик з металу жовтого кольору з розп`яттям (вага 6,32 згідно бирки);

12.Браслет зі вставками з металу жовтого та білого кольору;

13.Пара сережок з металу білого кольору, вага 2,30 г. згідно бирки;

14.Обручка з металу білого кольору;

15.Пара сережок у вигляді кілець з металу білого кольору;

16.Кулон з металу жовтого кольору з камінцями (прозорими), вага

3,19 г. згідно бирки;

17.Ланцюжок з хрестиком з металу жовтого кольору;

18.Хрестик з металу жовтого кольору з трьома камінцями, відповідно до бирки вага – 4,39 г.;

19.Хрестик з металу білого кольору з чотирма камінцями, вага 2,79 г. згідно бирки;

20.Підвіска з металу білого кольору з прозорими камінцями;

21.Підвіска у вигляді ангела з металу білого кольору;

22.Хрестик з металу білого кольору інкрустований прозорими камінцями, згідно бирки вага — 0,95 г. (з діамантами);

23.Набір срібних пам`ятних монет (згідно сертифікату) в кількості п`ять (5) штук в зеленому футлярі;

24.Срібна пам`ятна монета номіналом п`ять (5) гривень 2013 р. – дві штуки;

25.Срібна пам`ятна монета «Материнство» з сертифікатом в зеленому футлярі;

26.Монета з металу білого кольору з зображенням бика з металу жовтого кольору 2009 року;

27.Печатка з відтиском «PEREFECT EVOLUTION LP»;

28.Посвідчення на ім’я підозрюваного, заступник директора департаменту – начальник відділу (Міністерство економіки України);

29.Дозвіл на мисливський нарізний карабін «Вулкан ТК 5,45», дійсний до 19.09.2020 р.;

30.Карабін «Вулкан ТК 5,45» № НОМЕР_2 ;

31. Набої калібром 5,45 розсипом, вагою 5,6 кг. та 16 пачок по 30 шт. в кожній.