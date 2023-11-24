В незаконному позбавленні волі у псевдореабілітаційному центрі підозрюють 5 осіб на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру організованій групі із 5 осіб, які незаконно утримували наркозалежних осіб проти їх волі у псевдореабілітаційному центрі (ч. 3 ст. 146 КК України).

За даними слідства, тернополянин орендував впродовж 2022-2023 років в одному з сіл Тернопільського району житловий будинок з земельною ділянкою, в якому разом зі спільниками за гроші утримували нарко- та алкозалежних проти їх волі.

Клієнтів розшукували в інтернеті або серед знайомих, адже організатори псевдореабілітаційного центру в минулому мали ті ж залежності, що і їхні «підопічні».

Вартість перебування в установі вартувала родичам від 10 тис грн в місяць. Хоча обіцяного лікування від нарко- та алкозалежності громадяни не отримували, вони не могли безперешкодно залишити приміщення «центру», адже їх замикали всередині та охороняли ззовні та обмежували будь-які контакти з рідними.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність псевдореабілітаційного центру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним у незаконному позбавленні волі громадян, яких утримували у цьому центрі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури