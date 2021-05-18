В Николаеве детектива Следственного управления полиции задержали по подозрению в получении взятки в $1,5 тыс.

Во вторник, 18 мая, в Николаеве задержали старшего следователя Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по подозрению в получении 1,5 тысяч долларов взятки.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры задержали следователя СУ областной полиции по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 1,5 тысяч долларов США.

По информации «Преступности.НЕТ», речь о старшем следователе отдела по особо важным делам Сергее Брычке. Заявителем по данному уголовному производству является местный предприниматель – около месяца назад он передал задержанному денежные средства, но с заявлением в ГБР обратился только сейчас. На данный момент нового факта передачи взятки не было.

Также по информации издания 18 мая следователи ГБР в рамках этого дела провели следственные действия в здании Следственного управления, которое расположено на Спасской, 12.

В своей электронной декларации о доходах за 2020 год Брычка указал только квартиру в Николаеве, которую он в 2019 году взял в лизинг, и зарплату в размере почти 325 тысяч гривен.

Напомним, что ранее заместительницу начальника Вознесенского районного управления полиции Ольгу Винярскую задержали за вымогательство 900 долларов взятки. 34-летняя подозреваемая вымогала от местной жительницы взятку за закрытие уголовного производства, начатого по статье 309 («Незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта») Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал ее с залогом в 181 тысячу гривен. А руководство Вознесенского районного управления полиции отстранили от занимаемых должностей из-за этого инцидента.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года в рамках уголовного производства, открытого по факту якобы хищения бюджетных денег при закупке онлайн-учебников Департаментом образования и науки Николаевской ОГА Госбюро расследований совместно с УСБУ (тогда начальником управления был скандальный Виталий Герсак) провели обыски и изъяли документацию в здании облсовета. Спустя полтора года дело так и не было передано в суд.