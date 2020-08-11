В Николаеве мужчина затеял драку с парнями, но бутылкой разбил голову девушке (видео)

В субботу, 8 августа, в Заводском районе Николаева в результате конфликта между двумя группами молодых людей пострадала девушка, которой в голову попала стеклянная бутылка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В тот день около 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана по улице Спортивной происходит групповая драка.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

За помощью к врачам обратились 19-летняя девушка и один из участников драки — 19-летний местный житель. Получив необходимую медицинскую помощь, парень был отпущен на амбулаторное лечение, а пострадавшая девушка — с травмами головы, которые на сегодняшний день относятся к категории средней тяжести, госпитализирована в стационарное отделение, где сейчас находится.

Правоохранители установили всех участников конфликта: трое 19-летних парней, которые в тот день отдыхали в ресторане с одной стороны, и группа мужчин в возрасте от 27-ми до 30-ти лет — с другой.

Инцидент возник между посетителями ресторана и неизвестным мужчиной, который, находясь в нетрезвом состоянии, пытался попасть в помещение заведения. На это один из парней сделал ему замечание, объяснив, что заведение арендовано и закрыто для посторонних лиц из-за проведения в этот день торжества, из-за чего между ними возник словесный конфликт и в дальнейшем драка.

По словам очевидцев, нетрезвый прохожий, которым оказался 27-летний николаевец, держал в руках стеклянную бутылку с водой, которую, в ходе драки, бросил в сторону одного из парней. Однако бутылка пролетела мимо и попала в голову пострадавшей девушке, которая находилась в нескольких метрах от мужчин.

В этот момент в конфликт вмешались двое товарищей 27-летнего мужчины, которые находились неподалеку от места происшествия. Указанные лица начали наносить удары 19-летнему молодому человеку, который в дальнейшем обратился в медицинское учреждение.

Ведется следствие, в рамках которого назначено проведение ряда экспертиз, допрошены свидетели, очевидцы, участники события и персонал заведения.

Согласно выводам врачей о состоянии здоровья пострадавшей девушки, будет решен вопрос о предоставлении событию правовой квалификации по части 1 статьи 128 Уголовного Кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Максимальная санкция статьи — до двух лет лишения свободы.

По информации «Преступности.НЕТ» инцидент произошел возле ресторана «Старгород». Также в распоряжении редакции есть отрывок видео, на котором запечатлен момент конфликта. На видео можно заметить, как мужчина, который выходил с территории ресторана, начал цеплять компанию мужчин, стоявших на входе, в результате чего между ними завязалась перепалка. Спустя несколько секунд видно, как падает девушка, в которую и попала брошенная бутылка.