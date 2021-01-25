В Николаеве неадекватный мужчина в трусах избил водителя и угнал его авто

Ранним утром, 25 января, в центре Николаева — на пересечении проспекта Центрального и ул. Малой Морской мужчина, одетый только в трусы, избил автовладельца и угнал его автомобиль «Хюндай».

Информацию об инциденте подтвердили «Новостям-N» в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Указывается, что инцидент произошел возле ресторана «Якитория». К водителю подошел мужчина, на котором было только нижнее белье, несколько раз его ударил, после чего сел в «Хюндай» пострадавшего и уехал с места происшествия.

Водитель сразу позвонил в полицию. Наряд начал поиски угнанного транспортного средства и обнаружил его на пересечении улиц Садовой и Мельничной. В автомобиле находился неизвестный в одних трусах. Очевидцы утверждают, что угонщик находился «под кайфом».

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.