В Николаеве пенсионерка отдала мошенникам ₴93 тыс., спасая внучку, «попавшую в ДТП»

На ее стационарный телефон поступил звонок он неизвестного мужчины

В полицию Ингульского района обратилась местная жительница с сообщением о том, что стала жертвой мошенников.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, полицейским пенсионерка рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок он неизвестного мужчины, который представился медработником и сообщил, что ее внучка попала в дорожно-транспортное происшествие и теперь на лечение нужны немалые деньги.

Для спасения девушки женщина согласилась на условия собеседника и, продиктовав свой адрес, передала свои сбережения – 93 000 гривен незнакомому мужчине, который пришел в ее квартиру, представившись помощником врача.

Следователи по данному факту проводят расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание – до лишения свободы на срок до трех лет.

Продолжаются розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц. // korabelov.info