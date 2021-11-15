В Николаеве полиция задержала мужчину, который устроил драку с нацгвардейцем за замечание

В Николаеве полиция задержала мужчину, который нанес телесные повреждения сотруднику Нацгвардии, сделавшему ему замечание за распитие алкоголя на улице.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В воскресенье, 14 ноября, в отделение полиции № 1 Николаевского районного управления поступило сообщение от местных жителей о том, что во дворе многоэтажек на пересечении улицы 3-й Слободской и проспекта Центрального компания употребляет алкогольные напитки и нарушает общественный порядок.

На место происшествия прибыли сотрудники Национальной гвардии, сделавшие гражданам замечания, на что один из присутствующих мужчин начал конфликтовать и устроил потасовку с правоохранителем.

46-летний правонарушитель был доставлен в отделение полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

По указанному факту полицейские открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 УК Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время готовятся материалы для вручения ему сообщения о подозрении и в ближайшее время суд будет избирать меру пресечения. // Преступности.НЕТ