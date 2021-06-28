В Николаеве предпринимателю во двор бросили похоронный венок (видео)

Николаевскому предпринимателю Дмитрию Талпе неизвестный бросил во двор похоронный венок.

Видео предприниматель разместил на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 27 июня. Неизвестный по всей видимости знал о камерах наблюдения — был в маске.

«Видно, что ребята подготовились, рядом ожидал его автомобиль. Он в маске и капюшоне. Заявление написал. Видео предоставил полиции. 90-е возвращаются или уже вернулись?», — написал Талпа.

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