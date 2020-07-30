В Николаевской области грузовик сбил насмерть двух пешеходов (фото)

Мужчинам было 26 и 30 лет

В Кривоозерском районе Николаевской области водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с отбойником с последующим наездом на двух пешеходов. Оба погибли на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Происшествие произошло сегодня около 13:00, на 297 км + 900 автодороги М-05 «Киев-Одесса» вблизи пгт Кривое Озеро.

«47-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом допустил столкновение с дорожным отбойником с последующим наездом на двух мужчин — 26-ти и 30-ти лет, которые находились на прилегающей к автодороге территории АЗС. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пешехода погибли на месте», — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет заключения. // РБК-Украина