В Николаевской области мошенники вымогают деньги от имени начальника налоговой

В Николаевской области мошенники звонят предпринимателям и от имени руководства Главного управления ГНС в Николаевской области требуют деньги.

Об этом сообщил начальник ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

По его словам, к субъектам хозяйственной деятельности Николаевской области с номера 0993098891 звонят по телефону неизвестные лица от имени руководства областного управления ГНС и требуют денежные средства.

На днях такой звонок поступил субъекту хозяйственной деятельности от лица, которое представилось начальником ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрием Прокофьевым. Аферист требовал перевести денежное вознаграждение на банковский счет (карточку) за решение вопроса относительно не проведения проверки работниками ГУ ГНС в Николаевской области.

«Уважаемые плательщики, ГНС в Николаевской области еще раз настойчиво просит вас быть бдительными и внимательными и не поддаваться на провокации! Если вы стали свидетелями таких мошеннических действий, не стойте в стороне, обращайтесь в отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефонам: 50-19-13, 50-19-17, по электронным адресам: mk.anticor@tax.gov.ua, mk.chief.anticor@tax.gov.ua, или лично, по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6. Кроме того, о подобных случаях мошенничества сообщите в Главное управление Национальной полиции в Николаевской области по телефону 102. Отмечаю, что работники ГНС Николаевщины при выполнении функциональных полномочий четко придерживаются требований действующего законодательства Украины и не обращаются к налогоплательщикам с подобными «требованиями», — отметил Дмитрий Прокофьев. // Новости N