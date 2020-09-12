В Николаевском порту на судне из Гвинеи нашли нелегальных мигрантов (фото)

В Николаеве 11 сентября пограничники обнаружили судно с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонского погранотряда Южного регионального управления ГПСУ.

«Военнослужащие Херсонского пограничного отряда во время оформления иностранного судна, которое прибыло из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский МТП», обнаружили трех нелегальных мигрантов без документов удостоверяющих личность. По словам капитана, нелегалы ​​тайком попали на судно и скрывались в палубном кране и в носовой части судна. На территорию Украины мигрантам попасть не удалось и до отправления судна они будут находиться под охраной», – говорится в сообщении. // Преступности.НЕТ