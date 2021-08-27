В Никополе 15-летнюю девушку мамаша и отчим заставляли употреблять наркотики

В пятницу, 16 июля, в полицию Никополя поступило сообщение от бригады скорой помощи о госпитализации 15-летней девочки. Она находилась в состоянии тяжелого наркотического отравления.

На место сразу же выехали правоохранители. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на слова начальника Никопольского районного управления полиции, подполковника полиции Александра Клешни.

Подростка доставили в больницу с диагнозом: абстинентный синдром на фоне употребления наркотических веществ. Полицейские выяснили, что мать и отчим насильно заставляли девочку употреблять наркотики, а именно «соль». По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное ст. 166 ч. 1 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицами в отношении которого, установлена ​​опека или попечительство).

Так как в Никополе нет государственных реабилитационных центров для детей, ребенка направили в частный реабилитационный центр «Шанс», который находится в Днепре. В данном центре девочка пройдет лечение абсолютно бесплатно.