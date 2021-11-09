В Никополе две женщины жестоко избили и ограбили 50-летнего мужчину

В городе Никополь Днепропетровской области вечером 6 ноября две женщины избили мужчину, который пригласил их к себе домой для совместного распития спиртных напитков, а затем ограбили.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» .

В воскресенье, 7 ноября, пожилой мужчина решил навестить сына, который уже 2 дня не отвечал на его телефонные звонки. Пенсионер, прибыв на место жительство сына, обнаружил его лежащим на полу — он был сильно избит, пьяным и связанным. Обойдя дом, отец заметил сильный беспорядок и отсутствие некоторых бытовых вещей, и сразу же вызвал скорую и полицию.

Избитого мужчину, 1971 года рождения, доставили в отделение реанимации Никопольской городской больницы №4. У пострадавшего медики обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и рваную рану надбровной дуги.

Как выяснилось, потерпевший пригласил к себе домой двух неизвестных женщин, 39 и 27 лет, для распития алкогольных напитков. Во время «веселья» между женщинами и мужчиной возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. Женщины сильно избили хозяина дома, после чего связали его и ограбили. Они вынесли из квартиры стиральную машину, пылесос, обогреватель и телефон.

Сейчас грабительниц задержали. Девушки уже признались в содеянном. Полицейские изъяли украденные вещи, а стиральную машину нашли в местном ломбарде — ее успели «заложить». Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.