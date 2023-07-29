В Нікополі чоловіка затримали за спричинення смертельних тілесних ушкоджень дружині

27 липня близько другої години ночі на лінію 102 надійшло звернення від місцевих мешканців про те, що між сусіднім подружжям виникла сварка, в ході якої чоловік ймовірно вбив жінку.

Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що між 51-річним нападником та 47-річною потерпілою на подвір’ї їх приватного домоволодіння, сталася суперечка на грунті ревнощів. Чоловік штовхнув дружину, після чого вона впала та вдарилася головою. Від отриманих травм померла.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

28 липня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту . Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП