В Оболонському районі столиці правоохоронці затримали дует грабіжників

Зловмисники побили та відібрали речі у киянина, який пізно ввечері повертався додому. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На спецлінію 102 від перехожого надійшов виклик про те, що на вул. Зої Гайдай невідомі побили та пограбували місцевого мешканця. Оперативний черговий негайно орієнтував на розшук грабіжників наряди поліції та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

Потерпілий розповів поліцейським про те, що до нього підійшли двоє, побили, зняли з руки годинник та забрали телефон, зарядний пристрій і навушники. При відпрацюванні району правоохоронці разом із заявником помітили людей, схожих за орієнтуванням. Чоловік зателефонував на свій телефон і той задзвонив у кишені підозрюваного. При поверхневому огляді правопорушників виявили речі потерпілого.

Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 1990 та 1987 років народження, один із них має судимості за аналогічні злочини.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Районний суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва