В оборудках із землею на Чернігівщині підозрюють керівницю Держгеокадастру області

Державне бюро розслідувань системно розслідує незаконні оборудки із землею в різних регіонах країни.

Цього разу працівники ДБР повідомили про підозру начальниці Головного управління Держгеокадастру в Чернігівській області, яка брала участь у незаконній приватизації понад 4 га землі сільськогосподарського призначення.

Схема була реалізована у 2019-2020 роках, після внесенням змін до земельного законодавства.

Посадовиця незаконно оформила документи щодо безоплатної приватизації земельних ділянок на підставних осіб. Причому земельні ділянки «надавались» малозабезпеченим по декілька разів, хоч це і заборонено законодавством. Таким чином незаконно було роздано близько 4 га державних земель.

Наразі на ці ділянки накладено арешт та ініційовано питання щодо їх повернення у державну власність.

Посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до виведення з державної власності земель сільськогосподарського призначення (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що раніше ДБР вже викрило одного з керівників Держгеокадастру на незаконній видачі 11 земельних ділянок майже на 3 млн гривень.

Також було викрито ще одну керівницю Держгеокадастру на Чернігівщині на зловживаннях зі землею.