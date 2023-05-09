В оборудках із землею та майном зі збитками у ₴13,5 млн. підозрюють колишнього очільника села, адвоката та держреєстратора

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 5 травня 2023 року повідомлено про підозру на даний час вже колишньому голові однієї з сільських рад Сумського району, адвокату та державному реєстратору, які за попередньою змовою шляхом обману заволоділи державним майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Колишній очільник села відповідатиме ще й за службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України), а реєстратор – за зловживання повноваженнями (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані, діючи за попередньою змовою, вирішили вчинити оборудки із земельною ділянкою державної власності площею 4,1 га та розташованими на ній об’єктами інфраструктури санаторія профілакторія зі спорудами та будівлями, розміщеному в Сумському районі поблизу р. Псел.

Реалізуючи задумане, нібито на загальних зборах громадської організації «Спілка інвалідів» було прийнято рішення про створення Підприємства, керівник якого, за посередництва адвоката, звернувся до сільської ради із заявою про передачу їм у постійне користування зазначеної землі разом з об’єктами.

Попри те, що сільська рада не мала повноважень розпоряджатись землею державної власності, очільник села виніс вказане питання на голосування, відтак рішенням сесії в липні 2020 року земельна ділянка передана в постійне користування Підприємству, а потім він ще й підробив рішення сесії про прийняття зазначеної земельної ділянки в комунальну власність. За аналогічної процедури у жовтні 2020 року вищевказані об’єкти прийняті в комунальну власність та передані Підприємству на праві господарського відання.

Після чого керівник Підприємства звернувся до реєстратора, яка в свою чергу провела державну реєстрацію права власності, змінивши державну форму власності на комунальну, а також провела державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури за Підприємством.

Відповідно до висновку експерта, своїми злочинними діями підозрювані завдали збитки державі в розмірі 13,5 млн грн. На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівнику Підприємства, яке отримало права постійного користування земельною ділянкою та об’єктами інфраструктури.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Сумській області у взаємодії з СБУ в Сумській області.

Сумська обласна прокуратура