В оборудках із землею зі збитками у ₴17,5 млн. підозрюється керівник пенітенціарного закладу на Вінниччині

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про нову підозру колишньому керівнику «Крижопільського виправного центру № 113» у перевищенні службових повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, у 2021 році посадовець, не маючи законних підстав, уклав з приватним підприємством договори про спільний обробіток близько 200 га земель державної форми власності, завуалювавши таким чином їх протиправну передачу в оренду, в результаті чого спричинив держустанові шкоду на суму 13,5 млн грн.

За вказаним фактом у 2022 році службовцю було повідомлено про підозру та за результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт.

Утім, незважаючи на обізнаність у кримінальному переслідуванні, незадовго до відсторонення від посади за ухвалою слідчого судді, останній встиг укласти нові незаконні договори оренди, спричинивши державі чергові збитки на суму 4 млн грн.

Відтак загальна сума збитків на оборудках із землею склала 17,5 млн грн.

На сьогодні посадовцю повідомлено про нову підозру, із займаної посади він звільнений.

За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури