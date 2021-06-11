В Обухівському районі Київщини чоловік вчинив стрілянину з пістолета

До поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що зі сміттєзвалища лунають постріли.

На місце події негайно прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що стрілянину вчинив 40-річний уродженець Донеччини. Чоловік вже раніше мав проблеми із законом.

Поліцейські вилучили в якості речового доказу пістолет Макарова.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Київської області