В Одесі 17-річний молодик порізав та пограбував знайомого, а потім, тікаючи на його авто, вчинив ДТП

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Юнаку загрожує позбавлення волі.

Подія сталась у Хаджибейському районі Одеси під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність. Як встановили поліцейські, напередодні 33-річний чоловік біля свого дому познайомився з 17-річним хлопцем та запросив його до себе у квартиру для спільного вживання алкоголю. В розпал застілля неповнолітній гість схопив кухонний ніж і вдарив ним господаря декілька разів, опісля привласнив майно потерпілого – ноутбуки, телефони, ігрову приставку та іншу техніку, і поїхав на його автомобілі «Citroen», скориставшись ключем, який знайшов в оселі. Утім, недалеко: у стані алкогольного сп’яніння, без навичок водіння транспортними засобами, 17-річний хлопець не впорався з керуванням і допустив зіткнення з припаркованими автівками. Правопорушник утік з місця дорожньо-транспортної пригоди, покинувши все.

Поліцейських та медиків на місце події викликав сусід потерпілого, який почув його крики про допомогу.

Лікарі одразу госпіталізували пораненого чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, різаними ранами на обличчі та шиї, а також із пневматоторексом, шоком та анемією. Він у важкому стані.

Поліцейські розшукали та затримали правопорушника у процесуальному порядку менш ніж за пів години. Пояснювати свої дії він відмовився.

В якості речових доказів слідчі вилучили знаряддя злочину, яке скерували на експертизу, незаконно привласнену автівку та техніку. Точна сума завданих потерпілому збитків буде встановлюватись в ході слідства.

«17-річний хлопець вже досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, тому йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, тобто розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинений в умовах воєнного стану, а також незаконне заволодіння транспортним засобом. Максимальне покарання за ці злочини – 15 років позбавлення волі. Нині за нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси», – повідомила начальниця слідчого підрозділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Істоміна.

Крім цього, за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські склали відносно підлітка адміністративні матеріали. Один з яких за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), інші два – за керування без водійського посвідчення (ст. 126 КУпАП) та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП). За адміністративні правопорушення молодикові загрожує штраф у сумі до 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Одеське районне управління поліції № 1